In den letzten technischen Besprechungen zu Merck KGaA wurde auf den Verbleib der Merck-Aktie in einer bullischen Flagge hingewiesen, aus derer sich der Wert in der abgelaufenen Woche dynamisch zur Oberseite befreien konnte. Dabei legte das Papier in einem ersten Schritt an die Jahreshochs aus 2015 bei 111,85 Euro zu. Eine kurzfristige Bärenattacke konnte die Aktie erfolgreich zu Beginn dieser Woche abwehren und tendiert nun wieder zur Oberseite. Bestehende Long-Positionen sind ganz klar mit einer engeren Stopp-Anpassung abzusichern, aber auch frische Investments sind weiterhin möglich.

Zweite Kaufwelle gestartet

Die Auswertung des mittelfristigen Kursverlaufs offenbart zunächst einmal die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Anfang 2018, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...