Die Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) konnte am 02.06.20 die 200-Tage Linie (blau im Chart) nach oben durchqueren und damit ein neues Kaufsignal generieren. Seither bewegt sich der Kurs in einer Range zwischen 14,50 und 15,50 Euro. Aufgrund der bisher ausbleibenden Dynamik ziehen wir jetzt den StopLoss für unseren Trade in die Gewinnzone und platzieren diesen knapp unter das Tief vom 10.07.20 auf 14,69 Euro. Am heutigen Mittwoch Mittag notiert ...

