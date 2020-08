Liebe Leser, wenn die Euphorie zu groß wird, dann muss man bei Einzelaktien den Verstand einschalten. Ihr erinnert Euch an unsere vehemente Warnung, als Biontech zweimal versuchte, die 100 zu knacken, aber alle Sentiments feuerrot waren. So sieht es bei Apple jetzt aus, so sah es vor langer Zeit einmal bei Nel Asa und Nikola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...