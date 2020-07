"Die Gefahr besteht, dass die Geldentwertung zunimmt"

Zwar hat sich die Lage etwas entspannt, trotzdem sorgen die Inflation und das Festhalten an zinsgebundenen Investments wie Tages- oder Festgeld dafür, dass deutsche Sparer weiterhin sehr viel Geld verlieren. Dies wird bei einem Blick auf den neuesten comdirect Realzins-Radar deutlich.

Die Inflation lag in Deutschland laut comdirect-Angaben im zweiten Quartal 2020 mit 0,76 Prozent auf sehr niedrigem Niveau. In Kombination mit den niedrigen Zinsen führte dies dennoch zu einem negativen Realzins für Sparer in Deutschland: Im zweiten Quartal 2020 verloren ihre Spareinlagen 3,9 Mrd. Euro an Wert, pro Kopf sind das 46 Euro. Im gesamten ersten Halbjahr 2020 beläuft sich der Wertverlust durch den negativen Realzins sogar auf 12,9 Mrd. Euro, heißt es weiter.

