Der Entwickler der SEO-Toolbox Sistrix hat in einer eigenen Analyse festgestellt, welche Links wir bei Google am ehesten anklicken. Auf Platz eins der Google-Suchergebnisseite zu landen, wird mit rund 30 Prozent Click Through Rate belohnt. Aber ganz so eindimensional ist es natürlich nicht. Zwar ist es immer noch wichtig, auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisseite zu landen, ganz besonders, wenn es um B2C-Produkte geht. Doch spielen mittlerweile eine Menge mehr Faktoren eine Rolle, als die Website mit Keywords vollzuballern und zweifelhafte Praktiken des Link-Building anzuwenden. Je höher, desto besser Der komplexe und bewusst intransparente Google-Algorithmus ist im letzten...

Den vollständigen Artikel lesen ...