Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2020 / Anpassung der PrognoseDGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2020 / Anpassung der Prognose15.07.2020 / 11:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich."Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MMVO"Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2020 / Anpassung der PrognoseDie im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt:Nach Vorliegen der vorläufigen Geschäftszahlen zum 30. Juni 2020 konnte der Einhell-Konzern im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von ca. 340 Mio. Euro (i. Vj. 323,0 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von ca. 23 Mio. Euro (i. Vj. 20,3 Mio. Euro) erzielen.Nach dem sehr erfolgreichen, über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf der ersten sechs Monate erhöht der Einhell-Konzern seine ursprüngliche Prognose leicht. Es wird für das Geschäftsjahr 2020 nun mit Umsätzen in Höhe von 620 - 630 Mio. Euro (bisher 610 Mio. Euro), sowie einer Rendite vor Steuern von 5,5% - 6,0% (bisher 5,5%) gerechnet. Dies setzt jedoch voraus, dass in den für den Einhell-Konzern relevanten Märkten keine zweite Covid19 Infektionswelle und dadurch resultierende Ausgangssperren auftreten.Landau/Isar, 15. Juli 2020Der Vorstand15.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1094031Ende der Mitteilung DGAP News-Service1094031 15.07.2020 CET/CEST