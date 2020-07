BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon hat eine digitale Lösung zur Überwachung der Luftqualität in Produktionshallen vorgelegt. Das Monitoringsystem auf Basis des Internets der Dinge sei vom Europäischen Patentamt nun als Patent veröffentlicht worden, teilte das Essener DAX-Unternehmen mit. Je Stunde erfasst das kreditkartengroße Gerät rund 10 Millionen Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegungen oder Schadstoffen und ermittelt, welches Fenster wann geöffnet werden sollte. So können Unternehmen Energie sparen und das Arbeitsumfeld verbessern. Eon will den intelligenten Monitor zu Beginn des nächsten Jahres als Lizenzprodukt anbieten.

July 15, 2020

