Delaware (www.anleihencheck.de) - Die Coronakrise hat Volkswirtschaften weltweit in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt, so die Experten von Lazard Asset Management.Das aktuelle IMD World Competitiveness Ranking 2020 zeige: Vor allem die skandinavischen Länder Dänemark, Schweden und Norwegen seien gut positioniert, um schnell wieder in die wirtschaftliche Spur zu gelangen. Michael Weidner, Head of European Fixed Income bei Lazard Asset Management, überrasche das nicht: "Skandinavien hat eine höhere Wachstumsdynamik als viele andere Regionen - bei gleichzeitig größerer Sicherheit." Investoren könnten mit einer diversifizierten Strategie insbesondere am skandinavischen Rentenmarkt von attraktiven Renditen profitieren. ...

