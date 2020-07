London (www.anleihencheck.de) - In der ersten Jahreshälfte kam es zu einer der schnellsten und aggressivsten Marktkorrekturen der Geschichte, so Jim Leaviss, Head of Public Fixed Income bei M&G Investments.Ebenso beispiellos seien Geschwindigkeit und Ausmaß der anschließenden Erholung gewesen, was vor allem den Regierungen und Zentralbanken zu verdanken gewesen sei. Wie gehe es nun aber weiter? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...