Köln (www.anleihencheck.de) - In vielen Industrieländern steigen die Verbraucherpreise seit Jahrzehnten kaum noch, so die Experten von AXA Investment Managers.Oft heiße es, die Inflation sei tot - zumindest in den großen Volkswirtschaften. Die Teuerung in vielen großen Volkswirtschaften sei im historischen Vergleich tatsächlich sehr niedrig und die Corona-Krise dürfte den Preisanstieg in nächster Zeit weiter dämpfen. "Wir sind aber der Meinung, dass die Inflation nicht tot ist. Vielleicht schläft sie 2020, aber mittelfristig wird sie zurückkehren, und das möglicherweise stärker, als wir es von den vergangenen Jahrzehnten gewohnt sind", sei Jonathan Baltora, Head of Sovereign, Inflation und FX, AXA Investment Managers (AXA IM), überzeugt. ...

