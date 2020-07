Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan auch am aktuellen Rand keine Veränderungen an ihrer Zinspolitik vornehmen wollen, so die Analysten der Nord LB.Somit würden der "traditionelle" Leitzins und die Zielrendite für japanische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahre auf dem inzwischen "bewährten" Niveau bleiben. Auch bei den Kaufprogrammen habe es keine Anpassungen gegeben. Die Entscheidung der Zentralbank in Tokio sei nicht einstimmig gefallen. Goushi Kataoka habe sich angesichts des schwierigen ökonomischen Umfeldes für sinkende Zinsen am kurzen und langen Ende ausgesprochen. Auch diese Nachricht sei aber wohl kaum als größere Überraschung zu werten. ...

