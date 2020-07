15.07.2020 - Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) erwartet eine weitere Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung im restlichen Verlauf des Geschäftsjahres 2019/20 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und unter der Voraussetzung keiner zweiten Welle, die in den uSA ja bereits Realität ist, wagt man eine Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020, das am 30.09.2020 endet. Nachdem man in den ersten sechs Monaten noch Wachstum generieren konnte:bis zum 31.03.2020 erreichte man einen Umsatz von 714,9 Mio. EUR (Vj. 667,2 Mio. EUR) und erreichte damit ein Wachstum von 7,2% (währungsbereinigt: ...

