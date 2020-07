Google steigt mit 4,5 Milliarden Dollar beim indischen Technologieplayer Reliance Jio ein. Das gab CEO Mukesh Ambani am Mittwoch auf der Hauptversammlung bekannt. Der amerikanische Suchmaschinenspezialist erhält für sein Investment einen Anteil von 7,7 Prozent an der Telekommunikationssparte.Google ist nach der Facebook-Partnerschaft der nächste spektakuläre Großinvestor für Jio. In den letzten Monaten sind insgesamt zwölf Investoren auf die indische Digitalisierungsschmiede aufmerksam geworden.

