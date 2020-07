Jährlich veröffentlicht das US-Wirtschaftsmagazin Forbes eine Liste der 2.000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Für die Einordnung des Ranges bedienen sich die Macher dabei verschiedener Kennzahlen der Unternehmen, nämlich Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Wir haben für 2020 die größten Unternehmen im Bereich Lebensmittel und Getränke herausgesucht:

Platz 10: Archer Daniels Midland (Forbes 311) - Zutatenlieferant für viele bekannte Produkte

ADM gehört zu den weltweit größten Verarbeitern von landwirtschaftlichen Produkten. Zum Produktportfolio zählen dabei unter anderem Zutaten und Aromen für eine Reihe von alltäglichen Lebensmitteln. Das Unternehmen wurde 1902 in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota gegründet und sitzt heute in Chicago. Weltweit beschäftigt der Konzern über 30.000 Mitarbeiter. In Deutschland unterhält das Unternehmen Standorte unter anderem in Hamburg-Heimfeld, Mainz, Kleve, Straubing sowie Eppelheim bei Heidelberg.

Platz 9: Diageo (Forbes 273) - Großes Geld mit Hochprozentigem

Zu den weltweit größten Anbietern von alkoholischen Getränken gehört die Diageo-Gruppe mit Sitz in London. Das Produktportfolio des Konzerns ist aufgefächert von Spirituosen über Weine bis hin zu Bieren und beinhaltet Marken wie Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker und Baileys. Diageo ist nach eigenen Angaben in über 180 Ländern auf der ganzen Welt vertreten. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 30.000 Mitarbeiter, rund 260 davon in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Platz 8: Danone (Forbes 248) - Joghurt und Wasser aus Frankreich

Mit seinen über 100.000 Mitarbeitern und Produkten in über 120 Märkten erzielte der französische Konzern Danone im Jahr 2018 einen Umsatz von knapp 25 Mrd. Euro. Das Portfolio ...

