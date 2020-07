Märkte um 12: DAX vor neuen Kaufsignalen - Positive Nachrichten bei Drägerwerk und zooplus

Die Hoffnung auf weitere geldpolitische Maßnahmen in den USA und Impfstoff-Erfolge gegen das Coronavirus sorgen am Mittwochmittag für gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Der DAX legt deutlich zu und notiert damit jetzt im Bereich der 12.800er-Marke. Ein Ausbruch über 13.000 Punkte könnte in Kürze folgen. Die Chancen für eine neue Kurs-Rallye beim DAX stehen somit gut.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 12.804 MDAX +1,0% 26.942 TecDAX +1,1% 3.059 SDAX +0,9% 12.075 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.344

Am Mittwochmittag gab es im DAX 23 Gewinner und sieben Verlierer. Die größten Kursgewinne verzeichnete die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Für die Aktien geht es zeitweise um rund vier Prozent nach oben.

