Remagen (ots) - Das Programm für den vierten "Rechtskommunikationsgipfel" der PR-Agentur Consilium und des prmagazins steht. Nach Berlin, Frankfurt und München findet das jährliche Branchentreffen für Kommunikationsprofis und Juristen diesmal in Düsseldorf statt.In der Konzernzentrale der ARAG tauschen sich am 17. November 2020 den ganzen Tag über Unternehmens- und Kanzleikommunikatoren, Juristen, Wirtschafts- und Rechtsjournalisten zu den neuesten Trends in der Litigation-PR aus und diskutieren aktuelle Fälle.Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit zum Austausch. Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Angela Wefers, Leiterin des Berlin-Büros der Börsen-Zeitung.Weitere Informationen und Anmeldung: www.rechtskommunikationsgipfel.deFür prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren (299,- statt 799,- Euro). Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt.Der Programmablauf:>> Montag, 16. November 2020, ab 19 Uhr: Get-together bei Drinks und Fingerfood>> Dienstag 17. November 202008:00 Uhr: Registrierung mit Kaffee-Empfang08:45 Uhr: Begrüßung durch Martin Wohlrabe (Consilium) und Klaus Heiermann (ARAG)09:00 Uhr: "Mediale Krisenberatung und Reputationsmanagement durch Medienanwälte" - Prof. Christian Schertz (Schertz Bergmann Rechtsanwälte)09:45 Uhr: "Herausforderung Insolvenzverfahren: 7 Learnings für die Mitarbeiterkommunikation in der Krise" - Martin Wohlrabe (Consilium) und Dr. Rainer Eckert (Eckert Rechtsanwälte)10:30 Uhr: Kaffeepause11:00 Uhr: "Kommunikation nach dem Schock: Wie Heinsberg Corona in den Griff bekam" - Stephan Pusch (Landrat Kreis Heinsberg)11:30 Uhr: "Königsdisziplin Litigation-PR: 5 Thesen für ein erfolgreiches Miteinander von Kommunikations- und Rechtsabteilung" - Monika Schaller (Deutsche Post DHL Group)12:15 Uhr: "Langer Atem gefragt: Beobachtungen eines Gerichtsreporters am Beispiel der Diesel-Verfahren & Co." - Marcus Jung (Frankfurter Allgemeine Zeitung)13:00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen14:00 Uhr: Podiumsdiskussion: "Im medialen Kreuzfeuer: Kommunikative Herausforderungen im Kartell- und Kartellschadensersatzrecht" - Es diskutieren: Andreas Mundt (Präsident Bundeskartellamt), Tanja Irion (tanja-irion.law), Dr. Ann-Christin Richter (Hausfeld Rechtsanwälte), Kirsten Ludowig (Handelsblatt). Moderation: Angela Wefers, Börsen-Zeitung15:00 Uhr: "Strafrecht und Medienöffentlichkeit - Fremde Welten?" - Prof. Thomas Fischer (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof i.R.)15:45 Uhr: Kaffeepause16:15 Uhr: "Wie Investigativ-Reporter recherchieren und warum 'No-Comment' keine gute Option ist" - Anette Dowideit (Die Welt)16:45 Uhr: "Unterschätzter Aspekt in der Nachhaltigkeitsdiskussion: Freier Zugang zum Recht und die Rolle von Kommunikation für die Umsetzung der UN-Vorgabe" - Klaus Heiermann (ARAG)17:15 Uhr: Ende der VeranstaltungDirekt zur Anmeldung: https://rechtskommunikationsgipfel.de/anmeldung-kontakt.html+++++Über CONSILIUM Rechtskommunikation GmbHCONSILIUM Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeiten befindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinaus verantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien und kommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründet wurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an der Universität Freiburg. www.consilium.mediaÜber das prmagazinDas prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 51. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.dePressekontakt:CONSILIUM Rechtskommunikation GmbHRA Martin WohlrabeGeschäftsführerTelefon: +49 (30) 209 129 70E-Mail: wohlrabe@consilium.mediawww.consilium.mediaprmagazinChristina UllrichVerantwortliche RedakteurinTelefon: +49 (2228) 931 123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comwww.prmagazin.deOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/4652777