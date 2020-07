Unterföhring (ots) - 15. Juli 2020. Sie ist die ungekrönte Rätselkönigin Deutschlands. Jetzt stellt Ruth Moschner andere Prominente auf die Probe. In "Wer sieht das denn?!" kämpfen am Dienstag auf ProSieben zwei Rateteams gegeneinander: Til Schweiger und Axel Stein gegen Olivia Jones und Mario Basler. Ruth Moschner moderiert das Duell.In der neuen Show-Quiz-Show sehen die Prominenten aberwitzige und spektakuläre Performances auf der Showbühne. Doch davon dürfen sie sich nicht blenden lassen - denn nach den Auftritten wird es für die Prominenten ernst. Keiner weiß im Vorfeld, welche Frage Ruth Moschner dazu stellen wird. Oder bezieht sich die Frage gar nicht auf den Auftritt? Die Moderatorin möchte zum Beispiel klären, wer wohl mehr nackte Männer gesehen hat: Olivia Jones oder Mario Basler? Und wer weiß noch, wie viele Hände an die Streckbank gelegt wurden, mit der Magier und Ehrlich Brother Andreas seinen geschrumpften Bruder Chris im Studio wieder auf Normalgröße zieht? Welche Handzeichen hat Chris dabei gemacht? Und mit wessen Gehirn denken Mario Basler und Olivia Jones über diese Fragen überhaupt nach, wenn Til Schweiger ihnen ein Fehlen dieses Organs unterstellt?"Wer sieht das denn?!", ab 21. Juli 2020, dienstags, um 20:15 Uhr, auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4652808