HelloFresh - einer DER Krisenprofiteure. Die Kursreaktion seit Jahresbeginn: Plus 165 Prozent. Jetzt erhöht das Unternehmen die Gewinnprognosen. Kann sich die Geschäftsentwicklung nachhaltig fortsetzen, David Hartmann von Vontobel? Kaum ein Unternehmen gibt derzeit einen Ausblick: HelloFresh hebt seinen sogar an. Erwartet eine starke Gewinnentwicklung im zweiten Quartal und im Gesamtjahr. Die Aktie jedoch schon längst im Höhenrausch. Wie nachhaltig kann das Geschäft sein? Fragen an David Hartmann von Vontobel.