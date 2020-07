ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 9650 auf 10500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Essenslieferdienst an und damit auch das Kursziel. Dabei berücksichtige er die Übernahme von Grubhub. Die Aktie sei derzeit zu günstig bewertet./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 13:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL0012015705

