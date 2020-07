Die US-amerikanische Biotech Firma Moderna bestätigte in einer Studie die Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen den Erreger Sars-CoV-2. Bereits Ende Juli sollen etwa 30.000 Probanden getestet werden. Die Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff versetzten die Anleger in Kauflaune. So stieg der Aktienkurs um über 20 Prozent auf aktuell 78,49 Euro. Impfstoff Moderna Forscher des amerikanischen Biotech-Unternehmens Moderna verkündeten, dass in einer ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...