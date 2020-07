FRANKFURT (Dow Jones)--M7 und ProSiebenSat1 haben ihre Distributionsvereinbarung verlängert und erweitert. Demzufolge wird M7, ein zur französischen Canal+ Group gehörender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze, künftig Netz- und Plattformbetreibern mehr TV-Sender von ProSiebenSat1 zur Verbreitung anbieten können.

Das Angebot für Netzbetreiber wurde um vier TV-Sender für die Verbreitung auf IPTV-Plattformen ergänzt - SAT1 Gold HD, Kabel Eins Doku HD, Sat1 Emotions und Kabel Eins Classics.

Darüber hinaus wurden Zusatzfunktionen vereinbart - wie zum Beispiel der Neustart einer gerade laufenden Sendung (Instant Restart), On-Demand-Inhalte in den Mediatheken der Sender (Catch-up), Aufzeichnungen in der Cloud (N-PVR) sowie die TV-Nutzung zu Hause auf unterschiedlichen Endgeräten via Smartphone und Tablet.

Die Distributionsvereinbarung besteht seit 2009.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 06:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.