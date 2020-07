TUI hat seit Mitte Juni rund 30 Prozent an Wert verloren. Da lag der Titel deutlich über der 5-Euro-Marke, und Hoffnungen auf eine relativ gute Sommer-Saison hatten Hochkonjunktur. Seitdem ist das Corona-Thema wieder verstärkt in den Vordergrund der Anleger gerückt. Immerhin hat es die Aktie des Touristik-Konzerns geschafft, den Bereich knapp unter der 4-Euro-Marke mehrfach erfolgreich zu verteidigen. Und fast täglich kommen News, die jedweden Fortschritt im Tagesgeschäft adressieren. So soll das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...