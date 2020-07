Fast jedes zweite Startup nutzt KI - und in jedem dritten wird der Einsatz geplant oder diskutiertAuch Datenanalyse, Blockchain und 5G stehen in vielen Startups vor der Einführung Berlin, 15. Juli 2020Schon bald könnte Künstliche Intelligenz zu einer Standard-Technologie in Startups gehören. Aktuell...

