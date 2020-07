Thor Industries (THO) - Pullback als Einstiegschance in die Aktie des Camper-Herstellers! >>> PULLBACK SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US8851601018Thor Industries beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Freizeitfahrzeugen. In den USA ist RVing sehr populär. Die Menschen fahren am Wochenende mit ihren Campern oder Wohnanhängern in die Nationalparks oder zum Meer. Die Aktie zog nach der Abverkaufspanik auf ein neues Allzeithoch. Nun folgte der Pullback zum EMA-50.2019 haben die Amerikaner den deutschen Wohnwagen-Hersteller Hymer übernommen. Daraus entstand der weltgrößte Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Gerade in Europa wächst der Markt für Wohnwagen und Caravans stark. Die Corona-Beschränkungen haben diesen Trend weiter beschleunigt. Nach dem Pullback zum EMA-50 zeigte die Aktie wieder Stärke. Der Breakout über 105 USD ist bereits gestern erfolgt. Wenn sich die Aktie noch nicht zu weit vom Breakout-Niveau entfernt hat, können wir direkt in den Trade einsteigen. Die zweite Variante wäre es, auf einen Pullback zurück zum Breakout-Bereich zu warten. Den Stopp setzen wir unter das letzte Tief.Für einen Long-Einstieg kann man direkt einen Trade eröffnen oder den Pullback in den Bereich bei 105.50 bis 106 USD abwarten. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter das letzte Tief bei 95.50 USD, im Bereich des EMA-50.Meine Meinung zu Thor Industries ist bullisch