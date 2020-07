München (ots) -- Die neue Bambuszahnbürste vereint Nachhaltigkeit und Reinigung bis in die Zahnzwischenräume dank speziellem Interdental-Borstenschnitt- Griff und Borsten bestehen zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen- Die Verpackung ist plastikfrei und vollkommen recycelbar Rund 70 Prozent der Verbraucher legen beim Einkaufen Wert auf Nachhaltigkeit. Das gilt für Produkte aus allen Lebensbereichen. Auch bei der Mundhygiene wollen Konsumenten keine Kompromisse eingehen - und müssen das nun auch nicht mehr: Mit der neuen Dr.BEST Bambus-Interdent setzt das Unternehmen auf Bambus, einen der am schnellsten nachwachsenden Rohstoffe der Welt. Die Zahnbürste ist ab Oktober 2020 im Drogeriefach- und Lebensmitteleinzelhandel in den Stärken Mittel und Weich zum Preis von 3,59 Euro* erhältlich.Nachhaltige Materialien und bewährte QualitätGriff und Borsten bestehen aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Sorgfältig abgeschliffene Kanten schützen den sensiblen Mundraum. Der aus nachhaltig angebautem Bambus bestehende Griff ist biologisch abbaubar und liegt dank des durchdachten Designs gut in der Hand. Das Material für die Borsten wird aus Rizinusöl gewonnen. Durch ein besonderes Verfahren wird der Bambusgriff sicher und ohne Zusatzstoffe sterilisiert, wodurch beispielsweise auf eine Bienenwachsbeschichtung verzichtet werden kann. Die Verpackung ist plastikfrei, vollständig recycelbar und besteht überwiegend aus Altpapier. So vereint die Marke Nachhaltigkeit mit bewährter Dr.BEST Qualität und wissenschaftlichem Anspruch.Interdental-Borstenschnitt für eine gründliche ReinigungEine einzigartige Kombination aus Bambus und einem intelligenten Borstenschnitt bietet auch der besonders dicht beborstete Kopf der Zahnbürste. Er vereint kurze Borsten mit längeren Interdentalborsten und ermöglicht so eine gründliche Reinigung der Zahnoberflächen und Zahnzwischenräume. Zudem schonen die abgerundeten Borsten Zahnschmelz und Zahnfleisch.Damit im Bad jedes Familienmitglied gleich die richtige Zahnbürste zur Hand hat, gibt es die Zahnbürste in vier unterschiedlichen Interdental-Borstenfarben: Grün, Blau, Grau und Pink.*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Preisgestaltung obliegt allein dem Handel.Über GSK Consumer Healthcare:GSK Consumer Healthcare ist eines der weltweit größten Gesundheitsunternehmen und blickt auf eine über 160 Jahre alte Unternehmenshistorie zurück. Unser Ziel ist es, mehr Menschen auf der ganzen Welt mit Gesundheitsprodukten dabei zu unterstützen, leistungsfähiger zu sein, sich besser zu fühlen und länger zu leben. Einige der weltweit beliebtesten Gesundheitsmarken zählen zum Unternehmen, darunter Sensodyne, Voltaren, Dr.BEST, Vitasprint, Otriven und Fenistil. Diese Marken sind in über 100 Ländern auf der ganzen Welt erfolgreich. Sie erfüllen die Bedürfnisse von Millionen von Menschen, die sich jeden Tag in Apotheken, Supermärkten und im Internet für unsere Produkte entscheiden. Unser Ziel ist es, ein global wachsendes Geschäft, das als Fast Moving Consumer Healthcare (FMCH) bezeichnet wird, aufzubauen. Im Mittelpunkt steht die alltägliche Gesundheitsversorgung mit wissenschaftlicher Expertise und garantierter Qualität, um die Erwartungen der Verbraucher in einer modernen Welt zu erfüllen.Weitere Informationen zu Dr.BEST finden Sie im Internet auf www.dr-best.de (https://www.dr-best.de/).Pressekontakt:Bei Fragen zur Marke oder zum Unternehmen GSK Consumer Healthcare wenden Sie sich gerne direkt an:GSK Consumer HealthcareKerstin KösterCommunications ManagerE-Mail: presse.dach@gsk.comTel: +49 (0)89 7877 680Mobil: +49 (0)162 901 4430Sie benötigen Informationen oder Bildmaterial zu Dr.BEST? Dann wenden Sie sich gerne an unsere PR-Agentur:EdelmanMaren Lösch-SchlomsAccount ExecutiveE-Mail: maren.loesch-schloms@edelman.comTel: +49 (0) 40 809 036 739Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert. ©2019 GSK oder LizenzgeberPM-DE-DRB-20-00032 - 20200713Original-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39763/4653028