Loveland, Colorado (ots/PRNewswire) - Aquatic Informatics Inc. wurde durch die Water Quality Plattform von Danaher von XPV Water Partners erworben. Aquatic Informatics liefert Softwarelösungen für entscheidende Anwendungen bei Datenverwaltung, Analysen und Konformität für die weltweite Wasserbranche. Das Unternehmen ist Anbieter des Vertrauens von Lösungen zur Verwaltung von Wasser für mehr als 1.000 Organisationen weltweit, die damit große Mengen von Wasserdaten erfassen und verwalten und so Entscheidungen treffen."Ich bin höchst erfreut, Ed Quilty und das Team von Aquatic Informatics willkommen heißen zu können", sagte Kevin Klau, Vice President und Group Executive von Danaher für die Water Quality Plattform. "Aquatic Informatics hat in der Branche führende Kapazitäten für die Verwaltung großer Datensätze entwickelt und unterstützt seine Kunden so bei besseren Entscheidungen für optimierte Ergebnisse. Wir verfügen über umfassende Erfahrungen bei Anwendungen und können so Hardware, Software und Dienste zusammenfassen, um Kunden aus den Bereichen Umwelt, Stadtwerke und Industrie zu Einsparungen, besserer Asset-Performance und Senkung von Risiken zu verhelfen. Die Vereinigung von Aquatic Informatics mit Claros von Hach wird unsere Möglichkeiten erweitern, drängendste Probleme von Kunden aus dem gesamten Wasserkreislauf zu lösen.""Teil der Water Quality Plattform von Danaher zu werden, erfüllt uns mit großer Zuversicht", sagte Ed Quilty, der CEO von Aquatic Informatics. "Wir haben Aquatic Informatics im Verlauf der letzten 17 Jahre zu einem der weltweit größten Software-Anbieter des Bereiches Wasser ausgebaut und sehen weiterhin enormes Wachstumspotenzial. Wir können es kaum erwarten, uns gemeinsam mit unseren neuen Kollegen an die Umsetzung zu begeben. Unser Ziel lautet, Branchenfachleute in die Lage zu versetzen, mittels rechtzeitiger Erkenntnisse über das Wasser intelligente Entscheidungen auf Grundlage von Daten zu treffen."Dave Henderson, geschäftsführender Gesellschafter bei XPV Water Partners, sagte: "Wir gratulieren Ed Quilty und dem Team von Aquatic Informatics. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft zwecks Skalierung des Unternehmens zu einer weltweiten, führenden Kraft digitaler Wasserprodukte und sind überzeugt, dass sie bestens für großes künftiges Wachstum positioniert sind."Informationen zur Danaher Water Quality PlattformDie Danaher Water Quality Plattform arbeitet mit Kunden der Bereiche Stadtwerke, Umwelt und Industrie zusammen, um viele der wichtigsten Probleme anzugehen, denen der Wassersektor sich heute gegenübersieht. Zur Plattform gehören führende Anbieter von Wassertechnologie wie Hach, ChemTreat, OTT HyrdoMet, Trojan Technologies, Pall Water und Sea-Bird Scientific. Die Betriebsgesellschaften der Water Quality Plattform nutzen ihre einschlägige Fachkenntnis, um eine einzigartige Kombination von Hardware, Software und Diensten der Bereiche Analysen, Chemikalien und Behandlung bereitzustellen.Informationen zu Aquatic InformaticsAquatic Informatics ist ein Software-Anbieter mit der Zielsetzung, die Wasserdaten der Welt so zu organisieren, dass sie zugänglich und nützlich werden. Aquatic Informatics ist das weltweit größte Unternehmen im Bereich der Wasserdatenverwaltung und zählt in 60 Ländern mehr als 1.000 Kunden. Die Firma bietet als einzige IT-Lösungen für alle Wasserbereiche an: Quellwasser, Trinkwasser, Leitungswasser, industrielle Abwässer und Klärung. Die Kernwerte von Aquatic Informatics folgen dem Prinzip des Vereinbarens der "3P": Planet, People und Prosperity (Umwelt, Mensch und Wohlstand). Diese Werte bestimmen die gesamte geschäftliche Tätigkeit und sind bei Entscheidungen, Unterstützung der Mitarbeiter, Softwarespenden, gemeinnützigen Tätigkeiten und Engagement für die Kunden zu finden. Weitere Informationen erhalten Sie unter aquaticinformatics.com.Informationen zu XPV Water PartnersXPV Water Partners besteht aus erfahrenen Unternehmern, Betreibern und Investment-Profis des Bereiches Wasser, welche die Wasserbranche verändern wollen. XPV investiert in und unterstützt aktiv Firmen des Bereiches Wasser, um ihnen zu Wachstum und Wertschöpfung für alle Beteiligten zu verhelfen. XPV verwaltet ein Investitionskapital von mehr als 400 Millionen USD institutioneller Anleger in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xpvwaterpartners.com.Pressekontakt:Liz Veghteeveghte@hach.com303-710-9649Original-Content von: Hach; Danaher Water Quality Platform, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146521/4653093