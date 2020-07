Sixt SE: Sixt SE schließt Verkauf der Beteiligung an der Sixt Leasing SE erfolgreich ab - Erlös inklusive Dividende von 18,90 Euro je AktieDGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Verkauf Sixt SE: Sixt SE schließt Verkauf der Beteiligung an der Sixt Leasing SE erfolgreich ab - Erlös inklusive Dividende von 18,90 Euro je Aktie15.07.2020 / 14:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sixt SE schließt Verkauf der Beteiligung an der Sixt Leasing SE erfolgreich ab - Erlös inklusive Dividende von 18,90 Euro je Aktie* Closing mit Übertragung des 41,9-%-Sixt Leasing Aktienpakets an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH erfolgt* Verkaufspreis in Höhe von 18,90 Euro je Sixt Leasing Aktie inkl. der Dividende von 0,90 Euro pro Aktie betrug damit insgesamt 163,4 Mio. Euro* Alexander Sixt, Vorstandsmitglied der Sixt SE: "Diese Transaktion war sowohl finanziell sehr attraktiv, verkürzt die Bilanz deutlich und ermöglicht es SIXT, sich noch stärker auf die wachstums- und innovationsgetriebene Weiterentwicklung unserer neuen Mobilitätsdienste, die Digitalisierung unseres Unternehmens sowie insbesondere die internationale Expansion in den USA und Westeuropa zu konzentrieren."Pullach, 15. Juli 2020 - Die Sixt SE hat sich vollständig von ihrer Beteiligung an der Sixt Leasing SE getrennt. Der internationale Mobilitätsdienstleister hat mit dem Closing heute den Verkauf seiner Anteile an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services Inc., nach Erteilung der fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben erfolgreich abgeschlossen. Die börsennotierte Sixt Leasing SE war vor dem Verkauf eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Sixt SE.Der Verkaufspreis plus Dividende beträgt insgesamt rund 163,4 Mio. Euro oder 18,90 Euro je verkaufter Aktie. Die Dividende hatte die Sixt SE, wie alle anderen dividendenberechtigten Aktionäre der Sixt Leasing SE, in Höhe von 0,90 Euro zusätzlich zu dem Erlös von 18 Euro je Sixt Leasing SE Aktie für das Geschäftsjahr 2019 erhalten. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Hyundai Capital Bank Europe GmbH hatte - unter Einschluss der von der Sixt SE erworbenen Beteiligung - eine Annahmequote von rund 92 % aller Aktien der Sixt Leasing SE erreicht.Nach dem Verkauf kann sich die Sixt SE noch stärker auf die Aktivitäten im Geschäftsbereich "Mobility" fokussieren, der die Autovermietung wie auch die neuen digitalen Mobilitätsdienste auf Basis der Mobilitätsplattform ONE umfasst. Hier wächst SIXT als Innovationsführer der Branche seit Jahren deutlich stärker als der Wettbewerb. So hat SIXT trotz Corona-Krise Anfang Juni den Carsharing Service SIXT share erstmals auf das europäische Ausland erweitert und in gleich drei Städten in den Niederladen eine rein elektrische Flotte parallel ausgerollt. Zudem wurde Mitte Juni das Auto Abo-Produkt SIXT+ für flexible Langzeitmieten gelauncht. Darüber hinaus konnte SIXT erst vor wenigen Tagen Konzessionen für zehn strategisch wichtige Flughafenstandorte in den USA erwerben.Alexander Sixt, Vorstandsmitglied der Sixt SE: "Bei einem Verkaufspreis von 18,90 Euro inklusive Dividende haben wir mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,2 ein sehr gutes Ergebnis für die Aktionäre der Sixt SE erzielt. Diese Transaktion war sowohl finanziell sehr attraktiv, verkürzt die Bilanz deutlich und ermöglicht es SIXT, sich noch stärker auf die wachstums- und innovationsgetriebene Weiterentwicklung unserer neuen Mobilitätsdienste, die Digitalisierung unseres Unternehmens sowie insbesondere die internationale Expansion in den USA und Westeuropa zu konzentrieren. Die Entkonsolidierung des Leasinggeschäfts ermöglicht uns ferner, die Bilanz deutlich zu verkürzen und unsere Spitzenposition in unserer Peer Group hinsichtlich der Eigenkapitalquote weiter auszubauen."Über SIXT:Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.deKontakt:Stefanie Seidlitz SIXT Central Press Office Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700 E-Mail: pressrelations@sixt.com15.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 