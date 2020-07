FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Teamviewer übernimmt das Bremer Datenbrillen-Start-up Ubimax für 136,5 Millionen Euro in bar und Aktien. Der MDAX- und TecDAX-Konzern erweitert damit sein branchenspezifisches Angebot für große Unternehmenskunden in den Bereichen Augmented Reality (AR) und Internet der Dinge (IoT). Von dem Kaufpreis werden 85,8 Millionen Euro aus liquiden Mitteln von Teamviewer in bar gezahlt, der Rest in Aktien, wie die Teamviewer AG weiter mitteilte. Darüber hinaus erhalten die Ubimax-Gründer 1.070.931 neue Teamwiewer-Aktien, die aus dem genehmigten Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage begeben werden. Die neuen Aktien unterliegen einer Sperrfrist von drei Jahren, wobei die Freigabe in jährlichen Tranchen erfolgt.

Mit dem Abschluss der Transaktion werde vorbehaltlich bestimmter Vollzugsbedingungen im dritten Quartal 2020 gerechnet. Ubimax bietet den Angaben zufolge die AR-Softwareplattform Frontline, Wearables wie etwa Datenbrillen und Beratungsleistungen für rund 200 Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 90 Mitarbeiter in Deutschland, den USA und Mexiko.

July 15, 2020 08:29 ET (12:29 GMT)

