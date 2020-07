Bielefeld (ots) - Der Kondomhersteller Ritex aus Bielefeld hat mit seiner neuen Ritex PRO NATURE Range einen Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt. Die CLASSIC, SENSITIV und INTENSIV Kondome werden aus 100" FSC® zertifiziertem Naturkautschuklatex hergestellt. Das FSC-Zeichen steht für einen ökologisch nachhaltigen und fairen Anbau des Rohstoffs. Darüberhinaus setzt Ritex EKOenergy Strom und klimaneutrales Ökoplus Erdgas in der Produktion ein. Auch bei der Verpackung der Kondome geht Ritex schon seit einiger Zeit neue Wege. Die Verkaufsschachteln bestehen aus einem innovativen Mix aus Grasfaser und Recyclingpapier.Lanciert wird die neue PRO NATURE Produktrange durch eine breit angelegte TV, Online und Social Media Offensive, die von Juli bis September mit dem Schwerpunkt TV ausgespielt wird. Mit einem kreativen, witzigen Spot, der das Thema Nachhaltigkeit mit einem Augenzwickern auf den Punkt bringt, spricht Ritex die werberelevante Zielgruppe der 18 bis 49-Jährigen auf ProSieben, Kabel Eins, VOX, SAT.1, sixx, ProSieben Maxx und Nitro an. So spielt der Spot "lustvoll" mit angestaubten Ökoklischees. Hinter einem Ökolatschen können sich heutzutage schließlich längst sexy, aber eben auch nachhaltig produzierte High Heels verstecken. Die Botschaft: Das Thema Nachhaltigkeit hat nichts mehr mit Verzicht oder erhobenen Zeigefinger zu tun. So ist Ritex PRO NATURE eben die zeitgemäße Synthese aus "Öko" und "höchste Qualität Made in Germany".TV sowie kontinuierlich platzierte Online und Social Media Maßnahmen ergeben eine Bruttoreichweite von 97 Mio Kontakten. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Absatz der Ritex PRO NATURE Produkte in den nächsten Monaten einen starken Anstieg verzeichnen wird", freut sich Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH. Die PRO NATURE Produktlinie ist seit März diesen Jahres im nationalen Handel flächendeckend distribuiert und entwickelt sich äußerst positiv. "Für die Verbraucher ist das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile zu einem wichtigen Kaufkriterium geworden, nicht nur bei Lebensmitteln wie Obst und Gemüse. Und deshalb forcieren wir die neue Ritex PRO NATURE Range mit ihrem durchdachten, ökologisch orientierten Produktkonzept" so Robert Richter.Mehr zu Ritex finden Sie hier: www.ritex.de (http://www.ritex.de)Pressekontakt:Ritex GmbHElena ReimerGustav-Winkler-Straße 5033699 BielefeldTelefon 0521-92464-85E-Mail: presse@ritex.dewww.ritex.deOriginal-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24487/4653163