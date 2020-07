US-Präsident Trump hat ein US-Sanktionsgesetz als Reaktion auf den wachsenden Einfluss Pekings auf die chinesische Sonderverwaltungszone unterzeichnet.Damit werden die USA das bislang ökonomisch autonome Hongkong wie das restliche China behandeln.Das US-Sanktionsgesetz war zuvor Ende vergangenen Monats vom US-Kongress einstimmig verabschiedet worden. Nach dem "Hong Kong Autonomy Act' können nun Sanktionen gegen Personen verhängt werden, die durch ihr Verhalten und ihren Entscheidungen den bisherigen Sonderstatus Hongkongs innerhalb Chinas verletzen.Im Zuge dieses neuen Gesetzes können auch Vermögen in den USA eingefroren und Einreisevisa verweigert werden. Hinzu kommt, dass von nun an auch der Export von US- Hochtechnologie einer schärferen Kontrolle unterliegt.

