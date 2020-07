Chicago (ots/PRNewswire) - Integrierte kommerzielle Dienstleistungen werden durch RWD und KI/ML-Plattform gestärktEVERSANA, der führende unabhängige Anbieter globaler kommerzieller Dienstleistungen für die Life-Science-Branche, meldete heute den Erwerb von HVH Precision Analytics und seiner Predictive-Analytics-Plattform. Die Plattform für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, die sich zuvor im Besitz von Havas Health & You und Perspecta befand und analytisches Fachwissen wirksam einsetzt, das ursprünglich für die Unterstützung militärischer Zwecke und des US-amerikanischen Nachrichtendiensts gedacht war, wurde weiterentwickelt, um den Gesundheitssektor einem Wandel zu unterziehen. Durch die Übernahme ist EVERSANA nun bestmöglich dazu in der Lage, Daten umgehend zu analysieren, Prognosen anzustellen sowie intelligentere und schnellere Maßnahmen für Life-Science-Unternehmen zu ergreifen."Diese Akquisition stellt einen Wendepunkt für EVERSANA und unsere Kunden dar. Unsere integrierten kommerziellen Dienstleistungen werden ab jetzt über eine militärspezifische Analytikplattform betrieben, was unsere Tätigkeiten rundum optimieren wird - angefangen bei unseren Strategien zur Gewährleistung eines langfristigen Marktzugangs bis hin zu Revenue Management für unser Serviceangebot, um Patientenadhärenz zu fördern", so Jim Lang, CEO von EVERSANA.HVH Precision Analytics gilt allgemein als Branchenführer und wurde 2018 in der Fachzeitschrift Pharma Tech Outlook in den Bereichen Life-Science und Pharmazie für sein Agieren als Analysewerkzeug und Dienstleister zum Unternehmen des Jahres gewählt."Der mit Daten und Analyse einhergehende Nutzen war in der Pharmaindustrie längst überfällig. Unsere Technologie und unser fähiges Team übernehmen in diesem Industriebereich eine führende Rolle und sind bereits damit beschäftigt, schnellere Analysen und Maßnahmen für EVERSANA-Kunden zu fördern. Alles ist nahtlos aufeinander abgestimmt und wir befinden uns aktuell dabei, neue Programme zu übernehmen", kommentierte Steve Costalas, CEO von HVH Precision Analytics.EVERSANA übersieht derzeit die Markteinführung zahlreicher pharmazeutischer und digitaler Therapien und bietet eine vollständig integrierte Plattform für kommerzielle Dienstleistungen. Die Plattform wurde auf eine Weise konzipiert, die Herausforderungen in Bezug auf globale Preisgestaltung, Zugang, Rückerstattung, Haftung sowie Produktlieferung lösen soll."Die Kombination aus HVHsTechnologien und EVERSANAs vollständigem kommerziellem Serviceangebot lässt Prognose und 'Next-Best-Action' zum Herzstück unserer gesamten Tätigkeitsbereiche werden. Unabhängig davon, ob Real World Data (RWD)-Analysezeiten von Tagen auf Minuten reduziert werden sollen, ob es darum geht, KI zwecks optimierter Adhärenz in Patienten- und Hub-Services zu integrieren, oder um fehldiagnostizierte Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen zu identifizieren, wählt EVERSANA komplexe Kohorten, ermittelt Trends und prognostiziert Ereignisse, die für Millionen Patienten weltweit großen Nutzen schaffen", fügte Dr. Brigham Hyde, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Data & Analytics von EVERSANA, hinzu.Zusätzlich soll die Übernahme Kontinuität für jene Kunden gewährleisten, die durch eine exklusive strategische Partnerschaft weiterhin mit Havas Health & You (HH&Y) und EVERSANAs HVH-Teams zusammenarbeiten werden. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben."Wir sind hocherfreut darüber, dass die langen Traditionen und Beständigkeit von HVH mit einem derartig fortschrittlichen und innovativen Unternehmen fortgeführt werden. Diese Übernahme sowie die fortlaufende Partnerschaft zwischen HH&Y und EVERSANA wird unter Führung von EVERSANA und aufgrund des einzigartigen und leistungsstarken Zusammenführens der Expertise von EVERSANA und HH&Y die kontinuierliche Erweiterung von HVHs Kapazitäten zulassen, während unsere geschätzen Kunden weltweit weiterhin besonderen Zugang haben werden. Alle Beteiligten werden profitieren", fügte Donna Murphy, Global CEO von HH&Y, hinzu.HVH Precision Analytics wird im kommenden Quartal zur Marke EVERSANA übertreten. Das Führungsteam des Unternehmens wird Hyde berichten.Finanzielle Einzelheiten zur Übernahme sind nicht bekannt.Pressekontakt:Sarah Zwickysarah.zwicky@eversana.com414 434 4691Logo - https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1214716/EVERSANA_HVH_Logo.jpgOriginal-Content von: EVERSANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135571/4653199