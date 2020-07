Der matrixbasierte Messenger Element bekommt eine halbe Million neue Nutzer aus Verwaltung und Schulen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Schleswig-Holstein und Hamburg wollen künftig den Matrix-Client Element in der Verwaltung und in Schulen benutzen. Der Umstieg betrifft insgesamt 500.000 Nutzerinnen und Nutzer, wie das Startup mitteilt. Im September soll der Einsatz starten. Ab dann sollen öffentliche Behörden, weiterführende Schulen und Weiterbildungseinrichtungen Element nutzen. In Schleswig-Holstein ist die Entscheidung für ...

