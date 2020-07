Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Anmeldung eines neuen Wohnsitzes soll nach einem Plan der Bundesregierung künftig für die Bürger digital und ohne Papierformulare möglich sein. Das Kabinett brachte entsprechende Änderungen des Bundesmeldegesetzes auf den Weg, denen nun der Bundestag zustimmen muss. Die Änderung klinge auf den ersten Blick zwar sehr technisch, habe aber "einen praktischen Nutzen für die Menschen", betonte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, bei einer Pressekonferenz in Berlin. Künftig solle eine elektronische Anmeldung beim Einwohnermeldeamt möglich sein.

Nach der Zustimmung des Bundestages zu der Gesetzesänderung solle das neue Verfahren in Hamburg getestet werden und im November 2021 bundesweit eingeführt werden. "Das ist ein klassisches Beispiel, an dem man sieht, dass die Digitalisierung der Verwaltung auf Hochtouren läuft", meinte Alter. Für diejenigen, die das digitale Format nicht nutzen könnten oder wollten, bestünden analoge Antragsformen fort. Vorgesehen ist in den Plänen auch, dass die Bürger erstmals ihre Meldedaten über ein Verwaltungsportal selbst aus dem Melderegister abrufen könnten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei derselben Pressekonferenz.

July 15, 2020

