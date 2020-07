Die Kölner Strabag AG hat den Grundstein für einen modernen Büro-Erweiterungsbau und eine neue Lagerhalle auf dem Gelände ihrer Niederlassung Düren gelegt. Bauausführendes Generalunternehmen des Projekts in der Golzheimer Straße in Nörvenich ist die Ed. Züblin AG, Direktion NRW, Bereich Bonn. Zu den Baumaßnahmen gehören auch der teilweise Rückbau der älteren Gebäudeteile und die Sanierung des Bestandsgebäudes. Im Sommer 2021 soll das Projekt, in das Strabag rd. 4,4 Mio. Euro investiert, abgeschlossen sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...