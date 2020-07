ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Gewinn im Kerngeschäft sei sogar noch besser als es auf den ersten Blick den Anschein habe, schrieb Analyst Brennan Hawken in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen am Mittwoch. Auch die Kapitalausstattung der Investmentbank habe sich verbessert. Die Ergebnisse im Handel und im Investment Banking seien Ausdruck der Stärke des Geldhauses./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 12:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US38141G1040

