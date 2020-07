Insgesamt herrscht seit Anfang 2018 ein mittel- bis langfristiger Abwärtstrend in der Caterpillar-Aktie, vorläufig konnte sich das Wertpapier im Bereich von 110,00 US-Dollar und somit den Sommertiefs aus 2017 abstürzen. Doch zu Beginn dieses Jahres zwang die Corona-Pandemie auch dieses Wertpapier in die Knie, bei 87,50 US-Dollar wurde das aktuelle Jahrestief markiert. Doch seither konnte ein breiter Aufwärtstrend mit einem Verlaufshoch bei 140,00 US-Dollar etabliert werden. Dieses nahmen Käufer im gestrigen Handel wieder ins Visier und trieben die Aktie auf 136,88 US-Dollar voran. Hierdurch deutet sich zugleich aber auch ein fünfwelliger Impuls seit Mitte März an, der das Zeug für ein größeres Kaufsignal nach Ausbruch über den übergeordneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...