(shareribs.com) Brüssel 15.07.2020 - Die Investitionen in PV-Kapazitäten sind im ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen, wie Daten von Bloomberg New Energy Finance zeigten. In Europa wurden im zweiten Quartal Rekordmengen Solarstrom erzeugt. Daten von Bloomberg New Energy Finance zufolge sind die Investitionen in neue PV-Kapazitäten weltweit im ersten Quartal 2020 um 12 Prozent auf 54,7 Mrd. ...

