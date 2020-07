Die Aktie von NetCents hat sich seit Jahresbeginn etwa verfünffacht und dabei speziell in den letzten Wochen von zahlreichen Unternehmensmeldung zum operativen Geschäft profitiert. Ohne diesen Newsflow fehlen allerdings auch im Chart die Impulse. Neue Details zu einer milliardenschweren Kreditlinie hatten der NetCents-Aktie am Freitag ein Plus von bis zu 20 Prozent beschert. Seitdem bröckeln die Gewinne allerdings wieder ab. Alleine am heutigen Mittwochnachmittag verliert sie bei Tradegate rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...