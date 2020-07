EMX Royalty-CEO David Cole und Rick Rule, CEO von Sprott US Holdings, haben sich im Rahmen von Interviews zum Goldpreis und zum aktuellen Stand des Unternehmens geäußert.

Goldpreis: Preiserholung bietet viele Chancen!

Das Geschäftsmodell des Lizenzunternehmens EMX Royalty (3,80 CAD, 2,47 Euro; CA36873J1075) ist vor allem auf Gold und Kupfer ausgerichtet. Mit dem derzeit hohen Goldpreis steigen auch die Werte der Assets, die EMX in seinem Portfolio hält. Der Goldpreis ist volatil, aber die Zeiten sind aufregend für Anleger, so Rick Rule im Rahmen eines Interviews. Der CEO von US Sprott Holdings setzt bei seiner Analyse unter anderem auf die Entwicklung des Goldpreises in der Vergangenheit anzusehen, beispielsweise mithilfe des Barrons Gold Mining Index. Die Schwankungsbreite (Volatilität) des Goldpreises hat jedenfalls in den vergangenen 15 Jahren zugenommen.

Im Jahr 1972 überstieg der Goldpreis erstmals den Wert von 100 Euro je Feinunze. 1980 lag er schon bei 594 Euro je Unze. Dies war ein Anstieg von fast 2.500 Prozent. Von 1981 bis 2001 ging es dann rund 60 Prozent nach unten. Ab 2001 ging es für rund 10 Jahre wieder nach oben mit dem Goldpreis. Ab 2007/2008 (Finanzkrise) wurde also stark in Gold investiert. Was man aus dieser Betrachtung lernt, so Rick Rule, ist: "Wenn sich der Goldpreis erholt, dann aber gewaltig". Die Schuldenausweitung und das verlorene Vertrauen der Anleger in die Notenbanken führe zu dem aktuellen Goldpreisanstieg. Und natürlich sei auch die Corona-Pandemie ein Faktor.

Besonderheiten beim Geschäftsmodell von EMX

Erst kürzlich konnte der Aktienkurs von EMX ein 9-Jahreshoch verzeichnen. "In den letzten viereinhalb Jahren hat sich der Aktienkurs vervierfacht", so David Cole in einem anderen aktuellen Interview mit Proven and Probable. Dessen Experten verfügen über langjährige Erfahrung, insbesondere bei Goldaktien und Goldgesellschaften. Laut David Cole wurde bei EMX, anders als bei den meisten anderen Lizenzunternehmen, der Großteil des Portfolios mithilfe der Lizenzgenerierungsmethode geschaffen. "Große Mengen potenzieller Mineralrechte ...

