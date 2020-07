Flensburg (ots) - Keine Frage: Im Sommer ist die Libido im Höhenflug. Doch was, wenn die sommerlichen Temperaturen das Liebesspiel zum schweißtreibenden Akt werden lassen? ORION hat Produkte herausgesucht, die Lust, Abwechslung und gleichzeitig Abkühlung versprechen und den aufheizenden Körperkontakt reduzieren:Unser heißester Tipp für alle, die nach Abkühlung lechzen, ist der Glasdildo (http://www.orion.de/produkt/05023080000) (Artikel 502308). Wer ihn vor dem Spiel damit in den Kühlschrank oder gar für einige Augenblicke ins Gefrierfach legt, erlebt noch prickelndere Lustgefühle - und die herbeigesehnte Abkühlung.Auch wenn es sehr erotisch und sinnlich ist, wenn sich zwei Körper aneinander reiben - im Sommer kann das schnell zum ungewollt feucht-fröhlichen Erlebnis werden. Heiße Erlebnisse, ganz ohne Körperkontakt, wünscht man sich vor allem an heißen Tagen hin und wieder. Das Vibro-Ei "Jive (http://www.orion.de/produkt/05918900000)" (Artikel 591890) beispielsweise lässt sich bequem über eine App bedienen - noch dazu von zwei Smartphones gleichzeitig. So kann die Frau die Vibrationen ganz einfach von ihrem Handy aus selbst steuern, oder die Kontrolle ihrem*ihrer Partner*in überlassen. Das Toy lässt sich sogar individualisieren: Mit der App lassen sich auch eigene Vibrationsmuster erstellen. Kein Wunder, dass dieses und andere App-steuerbare Toys aus dem ORION Sortiment vor allem im Sommer besonders beliebt unter den Kund*innen sind. Das könnte aber auch daran liegen, dass "Jive" auch wasserdicht ist - eine Eigenschaft, die dem Vibro-Ei vor allem im Sommer zugutekommt. Denn so kommt es sicher hier und da auch an Badestellen zum Einsatz. Nicht ohne Grund ergab eine Umfrage von ORION zu den wichtigsten Eigenschaften von Liebesspielzeugen, dass Lovetoys vor allem in jede (Hand-)Tasche passen sollen. Und wenn nicht mit an den Badesee, dann kommt das Lovetoy vielleicht trotzdem mit auf Reisen. Damit es sich nicht unterwegs versehentlich selbst einschaltet und an Flughäfen oder im Zug für große Ohren und verwirrte Gesichter sorgt, hat ORION Produkte wie den Belou (http://www.orion.de/produkt/05940400000) (Artikel 594040) im Sortiment: Mit seiner Reisesperre schaltet er sich garantiert nicht von alleine ein. Wer Lust hat, kann ihn auch unterwegs einfach mal nutzen - und dabei bequem mit der Fernbedienung steuern. Ein unauffälliger Begleiter ;-)Mehr (Sommer-)Toys gibt's auf www.orion.de (http://www.orion.de).Freisteller der genannten Produkte stehen hier zum Download bereit: http://bilddb.orionversand.de/sixomc/webcenter?_down=DLGPP8326Q&_eml=477439Pressekontakt:ORION Versand GmbH & Co. KGSusanne GahrSchäferweg 1424941 FlensburgTel.: +49 (0) 461 50 40 265sgahr@orion.dewww.orion.euOriginal-Content von: ORION Versand GmbH + Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69141/4653347