Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Für die morgige EZB-Sitzung werden keine größeren geldpolitischen Änderungen erwartet, so François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist bei La Française Asset Management.- Keine Änderung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP): Es sei erwartet worden, dass der Umfang des PEPP im Laufe dieses Jahres möglicherweise erhöht werde. Die jüngsten Erklärungen der EZB-Mitglieder (Isabel Schnabel und François Villeroy de Galhau) könnten jedoch darauf hindeuten, dass es zu keiner Ausweitung des PEPP kommen werde. Dies werde eine sorgfältige Kommunikation von Christine Lagarde bis zum Ende des Sommers erfordern, um eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen zu vermeiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...