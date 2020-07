Die letzten Jahre waren für den Euro gegen den Schweizer Franken alles andere als lustig. Gedrückt hat es vor allem Deutsche, die sich bei den Europreisen in der Schweiz die Augen rieben. Dagegen füllen sich im Aldi in Weil am Rhein und Rheinfelden nach wie vor die Kassen mit Schweizern, die dort je nach Produkt den halben Preis (in Franken) oder weniger für das gleiche oder ähnliche Produkt bezahlen und sich auch gleich noch die Mehrwertsteuer zurückholen.Dem zugehörigen Aufwertungsdruck auf den Franken sind die Schweizer hingegen seit Jahrzehnten ausgesetzt. Dieser folgt aus der Funktion der Schweiz als sicherer Hafen, der mindestens in Bezug auf die institutionelle Qualität des Schweizer Staates und seiner "Produkte' Rechtssicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Legitimitätsgrad vollauf berechtigt ist.

