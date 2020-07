VisionPass wurde im Mai erfolgreich eingeführt und stößt auf dem Markt bereits jetzt auf großes Interesse

Diese Auszeichnung bekräftigt erneut die Führungsrolle von IDEMIA auf dem Gebiet der kontaktlosen Biometrie für den Sicherheitsmarkt

IDEMIA, der Weltmarktführer im Bereich Augmented Identity, gab heute bekannt, dass VisionPass, das vor kurzem eingeführte innovative Gesichtserkennungsgerät des Unternehmens, bei einer virtuellen Preisverleihung am 9. Juli den SIA New Product Showcase Award in der Kategorie Biometrie erhalten hat.

Das Team von IDEMIA stellte das Produkt den Juroren vor, indem es einen Blick "hinter die Kulissen" gewährte und einen Überblick darüber gab, warum und wie IDEMIA dieses Produkt entwickelt hat. Bei der Konzeption des von Grund auf neuen Produkts wurden die Problempunkte von Partnern und Kunden beachtet und deren Anforderungen im Hinblick auf Leistung, Zuverlässigkeit, Benutzererfahrung usw. berücksichtigt.

Anschließend erläuterten die Mitarbeiter des Teams die technischen Entscheidungen, welche die F&E-Abteilung getroffen hat, um diesen sehr anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden und das Produkt zu schaffen, das nun eine Auszeichnung als innovativstes Gesichtserkennungsterminal erhielt.

Dessen 2D- und 3D-Infrarotkameras bieten in Kombination mit KI-geschulten Algorithmen unübertroffene Leistungsfähigkeit:

Vollumfänglich hygienisch und kontaktlos das Gerät muss nicht angehalten und fixiert werden; es passt sich automatisch an die Größe der Person an (120 bis 200 cm) und toleriert unterschiedliche Gesichtswinkel

Präzise und schnell bis zu 30 Personen pro Minute, bis zu 40.000 Benutzer

Funktioniert auch bei vollem Sonnenlicht oder in absoluter Dunkelheit, ohne dass ein blendendes Blitzlicht erforderlich ist; für alle Hautfarben geeignet

Resistent gegen Identitätsdiebstahlversuche per Fotovorlage oder 3D-Maske

IDEMIA erhielt bereits 2018 eine ähnliche Auszeichnung für MorphoWave Compact. Dieses biometrische Gerät scannt und überprüft bei einer völlig berührungslosen und hygienischen Handbewegung vier Fingerabdrücke in weniger als einer Sekunde.

Die jüngste Auszeichnung, die das Unternehmen diesmal für ein Gesichtserkennungsgerät erhalten hat, bekräftigt die technologische Überlegenheit von IDEMIA im Bereich der kontaktlosen Biometrie für Sicherheitsanwendungen.

"Wir haben das innovativste Terminal nicht bloß um der Innovation willen, sondern aufgrund der Notwendigkeit entwickelt, alle die von unseren Kunden geäußerten Anforderungen zu erfüllen: Schnelligkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und eine wirklich kontaktlose Benutzererfahrung. Seit der Markteinführung im Mai verzeichnen wir eine starke Nachfrage nach VisionPass. Dieser Erfolg und die Auszeichnung mit diesem prestigeträchtigen SIA Award sind in der Tat eine echte Belohnung für alle unsere Abteilungen, die bei der Entstehung dieses neuen Produkts mitgewirkt haben. Heute bieten wir mit VisionPass und MorphoWave die leistungsstärksten kontaktlosen biometrischen Produkte, die auf dem Markt erhältlich sind", so Yves Portalier, Executive Vice President der Biometric Devices Automotive Business Unit von IDEMIA.

"SIA gratuliert IDEMIA zum Sieg in der Kategorie Biometrie beim New Product Showcase 2020 der SIA", so Don Erickson, CEO von SIA. "Genau diese Art von kontinuierlichem Innovations- und Erfolgsstreben bringt die Sicherheitsindustrie voran und trägt zur Sicherheit in unserer Welt bei

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com Folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter

Über die Security Industry Association (SIA)

Die SIA ist der führende Fachverband der Sicherheitsindustrie für globale Sicherheitslösungen. Die über 1.000 innovativen Mitgliedsunternehmen vertreten Tausende von führenden Sicherheitsexperten, welche die Zukunft der Sicherheitsbranche gestalten. Die SIA schützt und fördert die Interessen ihrer Mitglieder, indem sie sich auf US-Bundes- und Bundesstaatenebene für eine industriefreundliche Politik und Gesetzgebung einsetzt, offene integrationsfördernde Industriestandards schafft, die Professionalität der Branche durch Aus- und Weiterbildung fördert, globale Marktchancen eröffnet und mit Organisationen zusammenarbeitet, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Als Hauptsponsor der Messen und Konferenzen unter der Marke ISC EVENTS stellt die SIA sicher, dass ihre Mitglieder Zugang zu führenden Einkäufern und Meinungsbildnern sowie zu beispiellosen Lern- und Networking-Möglichkeiten haben. Darüber hinaus stärkt die SIA die Position ihrer Mitglieder auf dem Sicherheitsmarkt durch den SIA GovSummit, der die Privatwirtschaft mit Entscheidungsträgern der öffentlichen Hand zusammenbringt, und durch Securing New Ground, die Konferenz für Spitzenunternehmen aus der Sicherheitsbranche für das Peer-to-Peer-Networking.

Über die New Product Showcase Awards der SIA

Im Rahmen dieses renommierten Awards-Programms werden in Partnerschaft mit ISC West innovative Sicherheitsprodukte, -dienstleistungen und -lösungen ausgezeichnet. Das New Product Showcase der SIA ist seit dessen Einführung im Jahr 1979 das wichtigste Awards-Programm der Sicherheitsbranche. Neue Produkte werden von Juroren mit umfangreicher Branchenerfahrung geprüft. Im Jahr 2020 vergaben die 30 Juroren nach eingehender Beratung Auszeichnungen für Technologien aus 23 Produkt- und Dienstleistungskategorien.

