Der Digitalverband Bitkom hat 206 Startups befragt, welche Technologien sie einsetzen. Jedes zweite hat laut eigener Aussage eine KI im Einsatz und jedes Dritte denkt über den Einsatz nach. Auch IoT und Blockchain werden immer beliebter. Corona-gebeutelte Investoren hin oder her: Die Startup-Szene in Deutschland versucht weiter positiv zu bleiben und auch technisch in die Zukunft zu blicken. Laut einer aktuellen Bitkom-Befragung geben demnach rund 47 Prozent der befragten Startups an, eine künstliche Intelligenz für ihr MVP, Produkt oder ihren Service zu nutzen. 35 Prozent ziehen einen KI-Einsatz in Erwägung. Mehr KI als im ...

