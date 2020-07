ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch ebenso von den Hoffnungen und Spekulationen auf die baldige Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus profitiert wie die Nachbarbörsen in Europa und die Wall Street. Jüngster Auslöser war das US-Biotechnologieunternehmen Moderna mit der Ankündigung, schon in knapp zwei Wochen mit der letzten Phase eines klinischen Tests für einen möglichen Impfstoff zu beginnen. Die Forschungen sollen aber noch bis Ende Oktober 2022 dauern.

Der SMI gewann 2,0 Prozent auf 10.460 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und mit der als defensiv geltenden Swisscom-Aktie nur ein Kursverlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 50,79 (Dienstag: 54,66) Millionen Aktien. Swisscom gaben um 0,8 Prozent nach.

Tagessieger war die Alcon-Aktie mit einem Plus von 6,7 Prozent. Das Unternehmen hatte bereits am Vortag in den USA die Zulassung für ein rezeptfreies Augenmittel gegen Allergie-Juckreiz erhalten.

An zweiter Stelle lagen Swatch mit einem Plus von 5,9 Prozent. Die Analysten von Bryan Garnier haben die Aktie nach den Halbjahreszahlen auf "Kaufen" von "Neutral" erhöht. Das Umfeld in Festlandchina habe sich seit März deutlich verbessert und der positive Trend dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen, erwarten die Experten.

Für Auftrieb sorgte aber auch, dass Swatch nach einem Urteil der Wettbewerbsaufsicht zukünftig bei der Lieferung von Uhrwerken an andere Uhrenhersteller frei ist. Der Regulierer verzichtet darauf, der Tochter ETA neue Lieferbeschränkungen aufzuerlegen.

Für die Richemont-Aktie, das Unternehmen ist ebenfalls stark abhängig vom Geschäft in China, ging es um 2,8 Prozent aufwärts.

Novartis und Roche lagen mit den Hoffnungen auf Erfolge in der Pharmaindustrie gegen das Corona-Virus ebenfalls im Vorderfeld. Sie verteuerten sich um 1,9 bzw. 2,3 Prozent.

