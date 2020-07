(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.07.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich am Mittwoch überwiegend fester. Vor allem die Papiere von MorphoSys können zulegen. Auch Evotec klettern kräftig. An der Wall Street steigt der Sektor ebenfalls. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 2,0 Prozent fester bei 12.953 Punkten, gestützt von MTU Aero, Merck und Covestro. Wirecard und Continental sind die einzigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...