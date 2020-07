Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Elanco Animal Health hat nun auch in den USA grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme der Bayer-Tiergesundheitssparte bekommen. Die US Federal Trade Commission genehmigte die schon im August vergangenen Jahres vereinbarte Transaktion unter der Auflage, dass Produkte mit einem Jahresumsatz von 120 Millionen bis 140 Millionen US-Dollar zuvor verkauft werden. Anfang Juni hatte auch die EU-Kommission dem Vorhaben unter Verkaufsauflagen zugestimmt.

Bayer will die Erlöse nutzen, um die mit der Monsanto-Übernahme und dem anstehenden Glyphosat-Vergleich stark gestiegene Verschuldung abzubauen. Elanco rechnet mit einem Abschluss für Anfang August.

July 15, 2020

