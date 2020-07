VERIANOS passt Korridor für das Konzernjahresergebnis 2019 anDGAP-Ad-hoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung VERIANOS passt Korridor für das Konzernjahresergebnis 2019 an15.07.2020 / 18:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.VERIANOS passt Korridor für das Konzernjahresergebnis 2019 anKöln/Frankfurt am Main, 15. Juli 2020 - Der Vorstand der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft hat den Korridor für das Konzernjahresergebnis 2019 auf EUR -0,7 Mio. bis EUR -0,9 Mio. reduziert. Bislang wurde von einem Ergebnis in einer Bandbreite von EUR 0,8 Mio. bis EUR 1,2 Mio. ausgegangen. Hintergrund sind durch die COVID-19 Pandemie entstandene Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Transaktionen, die zu einer veränderten Einschätzung der Bewertung einzelner Vermögenswerte im Jahresabschluss 2019 und damit einer Verschiebung der entsprechenden Erträge geführt haben.Die Abschlussprüfungen sind weitestgehend abgeschlossen und die Gesellschaft plant, in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer, den Jahresabschluss nunmehr spätestens bis zum 27. Juli 2020 zu veröffentlichen. Hintergrund für den Verzug sind verzögerte und umfassendere Abstimmungen zu den geschäftlichen Auswirkungen der COVID-19 Krise mit dem Abschlussprüfer.Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet die Gesellschaft wieder mit einem positiven Jahresergebnis, vorbehaltlich etwaiger heute noch nicht absehbarer Auswirkungen der COVID-19 Pandemie.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Investor Relations - Tobias Bodamer T +49 69 69 768 88 100 Mail: ir@verianos.com15.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 1094733Ende der Mitteilung DGAP News-Service1094733 15.07.2020 CET/CEST