PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Die Aktienmärkte schlossen sich damit der europaweit freundlichen Stimmung an. Angetrieben wurden sie unter anderem von Hoffnungen auf die anstehende Entwicklung eines Corona-Impfstoffs.



In Prag stieg der Leitindex PX um 1,10 Prozent auf 948,11 Punkte. Zu den Favoriten zählten Bankwerte wie Erste Group mit plus 2,84 Prozent und Moneta Money Moneymit plus 1,12 Prozent.



In Budapest rückte der ungarische Aktienindex Bux um 0,80 Prozent auf 35 371,88 Punkte vor. Indexschwergewichte wie Richter oder Mol legten in ähnlichem Ausmaß zu.



In Warschau stieg der Leitindex Wig-20 um 1,30 Prozent auf 1794,78 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 1,12 Prozent auf 51 008,62 Zähler. Unter den größten Gewinnern im Wig-20 fanden sich die Anteilscheine des Spieleherstellers CD Projekt mit einem Plus von 3,14 Prozent.



In Moskau rückte der RTS um 0,20 Prozent auf 1219,26 Punkte vor./mik/APA/la/he



AT0000652011, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375

