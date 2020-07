The Grounds Real Estate Development AG: beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage von 89,9% der Anteile an der Capstone Opportunities AGDGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalerhöhung The Grounds Real Estate Development AG: beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage von 89,9% der Anteile an der Capstone Opportunities AG15.07.2020 / 20:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.The Grounds Real Estate Development AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage von 89,9% der Anteile an der Capstone Opportunities AGBerlin, den 15.7.2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG haben heute beschlossen 89,9 % der Anteile an der Capstone Opportunities AG, Berlin zu übernehmen. Die Anteile sollen als Sacheinlage auf eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 2.700.000 Neuen Aktien eingebracht werden. Die Capstone Opportunities AG ist ein Spezialist für den Erwerb, die Projektentwicklung und die nachhaltige Bewirtschaftung von Immobilien in Deutschland. Ihr Aktionärskreis überschneidet sich teilweise mit dem der The Grounds Real Estate Development AG. Das Gesamtinvestitionsvolumen bis zur schlüsselfertigen Herstellung der Projekte erhöht sich durch die Einbringung bei der The Grounds Real Estate Development AG um 104 Mio. EUR auf insgesamt über 400 Mio. EUR.Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen, Vorstand Thomas Prax, Vorstand Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.comEnde der Ad-hoc-Mitteilung15.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Leipziger Platz 3 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@thegroundsag.com Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5 WKN: A2GSVV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1094775Ende der Mitteilung DGAP News-Service1094775 15.07.2020 CET/CEST